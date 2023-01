Hendrich warnt vor Überbelastung: "Wo soll das hinpassen?"

Der Weltverband FIFA hatte am Rande der Männer-WM in Katar bekannt gegeben, dass eine Klub-WM für Frauen in Planung sei. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) führt in diesem Herbst eine Nations League neu ein. Nur ein Jahr nach der EURO in England steht in diesem Sommer die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) an.