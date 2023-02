Frauen-Bundesliga: Wolfsburg mit Machtdemonstration

Die polnische Torjägerin Ewa Pajor (4.) und DFB-Kapitänin Alexandra Popp (9.) sorgten schon in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Die Isländerin Sveindis Jonsdottir (45.) erhöhte noch in der ersten Hälfte auf 3:0. Lena Lattwein sorgte in der 87. Minute für den Endstand.