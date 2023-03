Topspiel der Frauen-Bundesliga LIVE: FC Bayern - VfL Wolfsburg im TV, Stream & Ticker

Es könnte kaum spannender zugehen in der Frauen-Bundesliga!

Am Samstag kommt es zum Aufeinandertreffen der großen Titelfavoriten: Der FC Bayern empfängt den VfL Wolfsburg. Der Sieger der Partie übernimmt (oder behauptet) die Tabellenführung, aktuell liegen die Wölfe mit zwei Punkten vorne.

Beide Mannschaften konnten unter der Woche in der Champions League siegen und gehen mit Rückenwind in das Kracher-Duell am Samstag um 17.55 Uhr in München.

Weil Wolfsburg zuletzt patzte, konnten die Bayern um Torjägerin Lea Schüller wieder aufschließen und sind in Schlagdistanz zu den Serienmeisterinnen aus der Autostadt.

Deutsche Teams siegen in der Champions League

Die Statistik zwischen beiden Teams spricht in zweierlei Hinsicht für die Gäste aus Wolfsburg: Insgesamt haben die Niedersächsinnen mit 25 Siegen in 53 Duellen die Nase, zudem sind sie seit sechs Partien gegen Bayern ungeschlagen. Dabei gewann die Elf um Alexandra Popp fünf Spiele, unter anderem im vergangenen April mit 6:0.

Doch der bayerische Dauerrivale ist vielleicht so stark wie nie. 18 Siege in Serie feierten die Münchnerinnen seit dem Hinspiel, damals setzte es beim 1:2 in Wolfsburg die letzte Niederlage für den FCB.

Wochen der Wahrheit

Wie es die Auslosung will, ist es auch nicht das letzte Kräftemessen mit den aufmüpfigen Bayern in dieser Spielzeit. Am 15. April geht es für Popp und Co. direkt nach der Länderspielpause nämlich auch im DFB-Pokal-Halbfinale nach München.

Und überstehen die beiden deutschen Vorzeigeklubs ihre internationalen Hürden mit den Rückspielen in der kommenden Woche, sehen sie sich auch in der Vorschlussrunde zum Kampf um den Einzug ins Champions-League-Finale in Eindhoven (3. Juni) wieder.

So können Sie PSG - VfL Wolfsburg live verfolgen: