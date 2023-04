Sechs Treffer in 26 Minuten: Bayern-Frauen Tabellenerster

Die Bayern stehen mit 49 Punkten auch nach dem 18. Spieltag vor dem Titelverteidiger aus Wolfsburg (48), der am Mittwoch mit einem 3:0 beim MSV Duisburg vorgelegt hatte. Freiburg, das am 18. Mai im Pokalfinale in Köln den Dauersieger aus Wolfsburg fordert, bleibt auf Rang sechs.