RB Leipzig & Frauen-Bundesliga: Aufsteiger holt Wienerroither für Sturm

„Als klassische Stürmerin wird sie uns in der Offensive zusätzlich verstärken“, sagte Viola Odebrecht, sportliche Leiterin der RBL-Frauen.

In 21 Einsätzen erzielte Wienerroither in dieser Saison 14 Tore in der Schweiz. Für Österreich kam sie bislang 14-mal zum Einsatz.