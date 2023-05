Popp: „Bayern hat den Druck“

Es sei aber "Turbine Potsdams letztes Bundesliga-Spiel, da könnten Kräfte freigesetzt werden, die Bayern vielleicht zum Stolpern bringen", meinte Popp zum Heimspiel des Spitzenreiters München (56 Punkte) gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht am Sonntag (14.00 Uhr/BR und MagentaSport). Titelverteidiger Wolfsburg (54) empfängt parallel in der Neuauflage des DFB-Pokalfinales (4:1) den SC Freiburg.

In der Woche darauf steht dann das Champions-League-Finale an gegen den favorisierten FC Barcelona, den Popp zunächst zum Titelverteidiger erklärte, ehe der Pressesprecher korrigierte (Olympique Lyon). „Sie haben schon für Furore gesorgt in den letzten Jahren. Ich bin froh, dass es nur ein Spiel ist - da kann alles passieren auf neutralem Boden“, sagte Popp zum Highlight am 3. Juni (16.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Eindhoven.