Wölfinnen weiter mit Titelchance

Dank seiner Tojägerin Alexandra Popp hat der VfL Wolfsburg in der Frauenfußball-Bundesliga seine Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung gewahrt. Die Wölfinnen rückten am vorletzten Spieltag rund 72 Stunden nach ihrem erneuten Gewinn des DFB-Pokals durch einen glücklichen 3:2 (0:1)-Arbeitssieg bei Abstiegskandidat SV Meppen in der Nachspielzeit wieder bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Bayern München heran. Der Tabellenführer hatte am Samstag durch ein 0:0 bei Bayer Leverkusen die erste Chance zum Gewinn seines fünften Titels vergeben.