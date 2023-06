Köln verpflichtet Nationalspielerin Wiankowska aus Potsdam

Martyna Wiankowska stand zuletzt beim 1. FFC Turbine Potsdam unter Vertrag, konnte dort den Abstieg aber nicht verhindern. In Köln unterschrieb die 26-Jährige einen Vertrag bis 2025, das verkündete der Klub am Freitag.

"Ich freue mich sehr auf meine Zeit in Köln. Der FC ist ein Traditionsklub, und die Wertschätzung für den Frauenfußball ist hier sehr groß. Das ist sogar in meiner Heimat in Polen bekannt", sagte Wiankowska.