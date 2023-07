Start der Frauen-Bundesliga: SPORT1 überträgt Topspiel zwischen Wolfsburg - Leverkusen

In der Folge wird der Stammplatz der Frauen-Bundesliga auf SPORT1 die Primetime am Montagabend sein. Am zweiten Spieltag zeigt SPORT1 am Montag, 2. Oktober, das Spiel zwischen Meister FC Bayern München und dem 1. FC Köln. Anpfiff ist um 19:30 Uhr, der Countdown startet um 19:00 Uhr. Bereits an diesem Sonntag ist ein weiteres Highlight im Frauenfußball auf SPORT1 zu sehen – Deutschlands U19-Juniorinnen stehen im Finale der UEFA U19-Europameisterschaft, SPORT1 überträgt live ab 17:00 (Anpfiff: 17:30 Uhr).