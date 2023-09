Die Frauen-Bundesliga bei SPORT1 startet mit einem Kracher-Spiel! CL-Finalist trifft auf Spitzenteam

Die Wartezeit hat ein Ende, die Google Pixel Frauen-Bundesliga startet an diesem Wochenende in die neue Spielzeit und SPORT1 ist beim Topspiel zwischen Vizemeister VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen am Sonntag live ab 15:30 Uhr mittendrin (Anpfiff: 16:00 Uhr).

Das neue On-Air-Team um Kommentatorin Christina Rann, Moderatorin Lili Engels und Experte Maik Franz, Ex-Profi unter anderem von Frankfurt, Hertha und Wolfsburg, wird die Übertragung mit großer Expertise und Leidenschaft präsentieren. Für SPORT1 ist es zugleich der Auftakt in die neue bis einschließlich der Saison 2026/2027 laufende Rechteperiode. Nach dem Saisonstart wird in der Regel die Primetime am Montagabend der Stammplatz der Frauen-Bundesliga auf SPORT1 sein.

Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform setzt auf das Wachstumspotenzial des Frauenfußballs und wird die Liga, die Klubs und vor allem die Spielerinnen an den Spieltagen und die ganze Woche über mit einer Rundumberichterstattung im Free-TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps, ihren Audio-Angeboten und auf ihren Social-Media-Plattformen mit rund sieben Millionen Fans und Followern begleiten. Pro Saison werden 22 Livespiele auf SPORT1 im Free-TV zu sehen sein.

Der Montagabend als neuer Stammplatz der Frauen-Bundesliga

Nach dem Auftakt wird in der Regel die Primetime am Montagabend der Stammplatz der Frauen-Bundesliga auf SPORT1 sein. Am zweiten Spieltag zeigt SPORT1 am Montag, 2. Oktober, das Spiel zwischen Meister FC Bayern München und dem 1. FC Köln. Anpfiff ist um 19:30 Uhr, der Countdown startet um 19:00 Uhr. Beim FCB sind unter anderem so prominente Namen wie die deutschen Nationalspielerinnen Giulia Gwinn, Lea Schüller und Lina Magull sowie die englische Vizeweltmeisterin Georgia Stanway zu finden.

Der Frauenfußball bewegt die Fans, die meisten deutschen Nationalspielerinnen sind in der Frauen-Bundesliga aktiv. Dass die Frauen-Bundesliga floriert, zeigen auch die Zuschauerzahlen. Gut 360.000 Zuschauer haben laut Deutschem Fußball-Bund die Spiele in der Vorsaison vor Ort verfolgt, das Spiel 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt erzielte mit mehr als 38.000 Fans vor Ort im Frühjahr sogar einen neuen Rekord.

Mit dem Aufstieg von RB Leipzig und des 1. FC Nürnberg betreten nun weitere Teams aus Männerklubs mit großer Fan-Basis die Liga. In der neuen Saison wollen die Frauen des VfL Wolfsburg, zuvor Dauersiegerinnen, dem Meister FC Bayern München den Kampf ansagen, besonders Kapitänin Alexandra Popp dürfte die „Wölfinnen“ wieder mitreißen. Aber auch Eintracht Frankfurt, die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen zählen zu den Aspiranten auf einen Platz in der Spitzengruppe.

VfL Wolfsburg wird erfolgshungrig sein – Bayer hat sich verstärkt

Der VfL Wolfsburg musste in der vergangenen Saison die Niederlage im Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona hinnehmen, zudem erlebten viele VfL-Spielerinnen das frühe deutsche WM-Aus mit.

Neben Alex Popp standen im WM-Kader auch Torhüterin Merle Frohms, die Abwehrspezialistinnen Chantal Hagel, Marina Hegering, Kathrin Hendrich und Felicitas Rauch sowie die Mittelfeldspielerinnen Jule Brand, Svenja Huth, Lena Lattwein und Lena Oberdorf.