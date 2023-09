Favoriten, Absteiger und TV-Rechte - Frauen-Bundesliga 2023/24 LIVE im Free-TV auf SPORT1

Der SC Freiburg und Meister Bayern München eröffnen am Freitag die 34. Saison der Frauen-Bundesliga. Bereits 10.000 Tickets sind für die Partie im Dreisamstadion verkauft. Der 22. und finale Spieltag steigt am 20. Mai 2024.

Wer zeigt die Spiele?

Am 1. Spieltag überträgt SPORT1 allerdings am Sonntag das Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen. Anstoß ist um 16 Uhr, der Countdown beginnt um 15:30 Uhr. Am 2. Spieltag zeigt SPORT1 am Montag, 2. Oktober das Spiel zwischen den Bayern und dem 1. FC Köln. Anpfiff ist um 19:30 Uhr, der Countdown startet um 19:00 Uhr.