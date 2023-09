FC Bayern vermeldet Coup! Diese Verlängerung ist ein Ausrufezeichen

"Für mich fühlt es sich hier wie zuhause an, was sehr wichtig für mich ist. Das hier ist der beste Ort für mich und hier sehe ich meine Zukunft. Die Möglichkeit, beim FC Bayern zu verlängern, und dass der Verein das auch will, ist eine große Ehre", sagte Stanway, die weitere Titel mit dem Verein gewinnen will: "Wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist, will man es auf jeden Fall noch einmal erleben."