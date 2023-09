Frauen-BL: Popp kritisiert neue Montagsspiele

DFB-Kapitänin Alexandra Popp blickt kritisch auf die neuen Montagsspiele in der kommenden Saison der Frauen-Bundesliga. Sie sei „nicht so ein Freund“ der Neuerung, „weil unsere Liga immer noch keine Profi-Liga ist und Spielerinnen zum Teil auch noch arbeiten oder zur Schule gehen. Für die wird es schwer“, erklärte Popp im Interview unter anderem mit dem kicker.

Mit dem Vizemeister VfL Wolfsburg setzt sich Popp erneut hohe Ziele: „Wir gehen in die neue Saison und sagen: Wir wollen drei Titel!“ In der vergangenen Spielzeit triumphierten die Wölfinnen im DFB-Pokal, in der Champions League erreichte der VfL das Finale (2:3 gegen den FC Barcelona).