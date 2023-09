Frauen Bundesliga: Kapitäninnenfrage bei Bayern geklärt! DFB-Star gibt Binde ab

Víggósdottir sagte im Vorfeld der Partie auf der klubeigenen Website: „Es ist natürlich eine sehr große Ehre, das Team auf dem Feld als Kapitänin anführen zu dürfen. Ich bin sehr glücklich darüber. Wir haben viele Führungsspielerinnen in der Mannschaft und ich finde es wichtig, mehrere Spielerinnen auf dem Platz zu haben, die vorangehen. Nur so kann man erfolgreich sein. Ich weiß, dass die Kapitänsbinde eine große Verantwortung mit sich bringt und ich werde mein Bestes geben, um ihr gerecht zu werden.“

DFB-Star gibt Binde ab

Die Nationalspielerin, Kapitänin der vergangenen drei Jahre, wird das Team rund um Víggósdottir unterstützen und weiterhin eine Führungsperson in der Mannschaft bleiben: “Ich bin sehr stolz und dankbar, dass ich drei Jahre Kapitänin sein durfte. Das Vertrauen in mich hat mir sehr geholfen, mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig hat es mich auch viel Energie gekostet und nun möchte ich mich wieder mehr auf mich und meine Leistung fokussieren. Am Ende soll und wird sich für mich dadurch jedoch nicht allzu viel ändern, weil ich weiterhin für unseren Erfolg und unsere Werte eintreten werde.“