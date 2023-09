Frauen-Bundesliga: Wolfsburg startet souverän - RBL verliert

Die Rivalinnen waren im Eröffnungsspiel am Freitag gegen den SC Freiburg nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Spitzenreiter ist die TSG Hoffenheim nach einem 9:0 am Samstag gegen den MSV Duisburg. Eintracht Frankfurt unterlag am Sonntag 0:2 (0:0) bei der SGS Essen.

Die Fußballerinnen von RB Leipzig kassierten derweil bei ihrer Bundesliga-Premiere eine Niederlage. Beim 1. FC Köln unterlagen die Aufsteigerinnen aus Sachsen am Sonntag 1:2 (1:1). Mit-Aufsteiger 1. FC Nürnberg hatte bereits am Samstag 1:5 bei Werder Bremen verloren.

Marleen Schimmer brachte die Kölnerinnen vor 2100 Zuschauenden im Franz-Kremer-Stadion bereits in der fünften Spielminute in Führung, Sandra Starke (13.) egalisierte mit dem ersten Tor der RB-Frauen in der Bundesliga. Die israelische Nationalspielerin Sharon Beck (62.) brachte Köln wieder in Front. Wenig später sah die Leipzigerin Julia Landenberger Gelb-Rot (66.), auch die Kölnerin Martyna Wiankowska (81.) verabschiedete mit der Ampelkarte.