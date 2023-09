"Sind wir jetzt umso heißer!" Wolfsburg-Keeperin mit Kampfansage an Bayern

Endlich geht es wieder los mit der Frauen-Bundesliga! Am Freitag eröffnet Meister Bayern gegen Freiburg die Saison, am Sonntag steht das Kracher-Duell zwischen den Pokalsiegerinnen vom VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen an - ab 15.30 Uhr LIVE im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei SPORT1.