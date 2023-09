Gwinns Comeback hat eine bittere Note: "Für mich war es schön, aber ..."

Tolle Stimmung beim Eröffnungsspiel

Nach dem ersten Spieltag steht gleich die Länderspielpause an. Das DFB-Team versammelt sich am Montag erstmals nach dem WM-Debakel wieder in Frankfurt/Main. In der neuen Nations League stehen die Duelle in Dänemark (Freitag, 18.00 Uhr) sowie vier Tage später in Bochum gegen Island (18.15 Uhr) an. Ziel ist die Qualifikation für Olympia 2024