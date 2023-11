FCB-Frauen verlängern mit Nationalspielerin Simon

Fußball-Nationalspielerin Carolin Simon und Meister Bayern München gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Bundesliga-Tabellenführer am Freitag mitteilte, unterschrieb die 30 Jahre alte Außenverteidigerin einen neuen Vertrag bis 2025. Simon, die aufgrund ihres im Juli erlittenen Kreuzbandrisses die WM Down Under verpasst hatte, befindet sich zurzeit im Aufbautraining und arbeitet an ihrem Comeback.