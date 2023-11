Frauen-Bundesliga: Essen schließt zur TSG auf

Die TSG Hoffenheim hat in der Frauen-Bundesliga eine überraschend deutliche Heimpleite kassiert. Das Team von Trainer Stephan Lerch unterlag am achten Spieltag der SGS Essen 0:3 (0:2), bleibt aufgrund der besseren Tordifferenz jedoch vorerst auf Tabellenplatz drei. Essen reihte sich vorübergehend auf dem vierten Rang ein. Beide Teams können am Sonntag von Bayer Leverkusen überholt werden.