Frauen-Bundesliga: FC Bayern behauptet Tabellenführung

Die Titelverteidigerinnen von Bayern München haben ihre Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga behauptet.

Die Münchnerinnen setzten sich am Sonntag mit 2:0 (2:0) bei Werder Bremen durch und zogen wieder am VfL Wolfsburg vorbei, der am Samstag das sieglose Schlusslicht MSV Duisburg mit 2:0 bezwungen hatte.