Spitze erobert: Bayern schlägt Wolfsburg im Frauen-Topspiel

Bayern München hat mit einem knappen Sieg im Spitzenspiel die Tabellenführung der Frauen-Bundesliga erobert. Die Meisterinnen bezwangen den DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg am 6. Spieltag mit 2:1 (2:0) und liegen mit 14 Punkten nun einen Zähler vor dem Dauerrivalen an der Spitze.

4347 Fans sahen eine zunächst einseitige Begegnung am FC Bayern Campus. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch verfolgte von der Tribüne aus, dass Alexandra Popp nach muskulären Problemen in der VfL-Startelf stand. Die DFB-Kapitänin spielte sich auch früh in den Blickpunkt, als sie nach einer Bayern-Ecke auf der Torlinie klärte (14.).