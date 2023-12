Eintracht-Frauen gewinnen Verfolgerduell mit Hoffenheim

Die Österreicherin Julia Hickelsberger-Füller (4.) brachte die TSG früh in Führung. Die Eintracht ließ sich jedoch nicht beeindrucken und kam durch Lara Prasnikar (41.) noch vor der Pause zurück. Nach einer Vielzahl an Chancen für die SGE traf Nationalspielerin Nicole Anyomi (48.) vor den Augen von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch zum 2:1, die eingewechselte Shekiera Martinez (90.+1) erhöhte spät.

Durch den Erfolg zogen die Frankfurterinnen in der Tabelle an Hoffenheim vorbei auf Rang drei und bleiben in Reichweite zu den Topteams. Der Rückstand auf die Bayern-Frauen, die am Montag noch gegen Bayer Leverkusen gefordert sind, beträgt drei Punkte. Der VfL Wolfsburg liegt weitere zwei Zähler davor an der Spitze.