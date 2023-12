FC-Frauen spielen erneut im RheinEnergieStadion

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln werden erneut ein Bundesligaspiel im RheinEnergieStadion austragen - und wollen ihren eigenen Zuschauerrekord knacken. Die Partie am 10. März 2024 gegen Werder Bremen findet in der großen Arena statt, in der sonst die Männermannschaft ihre Heimspiele austrägt. Das Stadion bietet 50.000 Plätze, der Rekord der FC-Frauen aus dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der Vorsaison liegt bei 38.365 Zuschauenden.