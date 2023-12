Muskelverletzung: Bühl fällt mehrere Wochen aus

Die Fußballerinnen von Meister Bayern München müssen länger auf Nationalspielerin Klara Bühl verzichten. Die 23-Jährige erlitt im Bundesliga-Spiel am Montag (3:0) gegen Bayer Leverkusen eine muskuläre Verletzung und werde "mehrere Wochen" ausfallen. Das teilte der Klub am Mittwoch nach weiteren Untersuchungen mit.

Bühl war gegen Leverkusen in der Halbzeit ausgewechselt worden. In diesem Jahr wird die Offensivspielerin den Münchnerinnen damit nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Bayern-Frauen sind im Dezember in der Champions League noch zweimal gegen Ajax Amsterdam (14. und 20. Dezember) und in der Bundesliga beim 1. FC Nürnberg (17. Dezember) gefordert.