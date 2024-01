Bis 2026: Degen verlängert bei den FC-Frauen

Die österreichische Nationalspielerin Celina Degen (22) bleibt dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln erhalten. Die Verteidigerin hat ihren Vertrag beim FC bis zum Sommer 2026 verlängert, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

"Celina Degen hat in ihrer Zeit beim FC einen Entwicklungssprung gemacht", sagte Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchen-Fußball in Köln: "Sie ist zweikampf- und kopfballstark, übernimmt Verantwortung in der Mannschaft und stabilisiert unseren Defensivverbund."