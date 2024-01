Männliche Schiedsrichter? Bayern-Chefin stellt Qualitäts-Frage in Frauen-Bundesliga

In der Frauen-Bundesliga werden keine männlichen Schiedsrichter eingesetzt - was unter anderem beim FC Bayern auf Unverständnis stößt.

„Wenn wir es zum aktuellen Zeitpunkt nicht schaffen, ausreichend Qualität und Quantität an Schiedsrichterinnen auf den Platz zu bringen - warum sind wir nicht in der Lage, in der Frauen-Bundesliga die Tore für männliche Schiedsrichter zu öffnen?“, fragte Bianca Rech im Interview mit dem Kicker.