Bayern-Frauen bleiben nach Arbeitssieg gegen Essen vorne

Wolfsburg feiert Torfestival gegen Nürnberg

Der Pokalsieger aus Wolfsburg hatte am Samstag mit einem 9:1 (4:1)-Torfestival beim 1. FC Nürnberg eindrucksvoll vorgelegt. VfL-Stürmerin Ewa Pajor spielte sich dabei mit vier Treffern und zwei Vorlagen in den Vordergrund. Die TSG Hoffenheim festigte derweil mit einem 2:1 (1:1) bei Bayer Leverkusen den vierten Rang.

Am Montag trifft sich das deutsche Nationalteam in Frankfurt/Main, um sich auf die Finalrunde der Olympia-Qualifikation vorzubereiten. Am Freitag (21.00 Uhr/ARD) steht das Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich an, bei einem Sieg in Lyon wäre die Auswahl von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch für die Sommerspiele in Paris qualifiziert.