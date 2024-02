Bayern planen neue Rolle für "Torjägerin" Oberdorf

Bayern Münchens Trainer Alexander Straus will in Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf den Torinstinkt wecken. „Sie hat in der Offensive noch so viel zu bieten, sie kann eine Torjägerin sein. Und das haben wir mit ihr vor“, sagte der Coach bei einer Medienrunde der Meisterinnen am Donnerstag über den Königstransfer.