Frauen-Bundesliga: Leipzig verspielt Führung bei Acht-Tore-Spektakel in Essen

Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben es trotz einer Zwei-Tore-Führung verpasst, sich im Abstiegskampf der Frauen-Bundesliga weiter Luft zu verschaffen. Die Aufsteigerinnen spielten zum Auftakt des 13. Spieltags am Freitagabend bei der der SGS Essen 4:4 (4:2).

Essens Laureta Elmazi (3.) eröffnete den Torreigen im heimischen Stadion an der Hafenstraße, Mimmi Larsson (14.) gelang nur wenig später der Ausgleich. Natasha Kowalski (25.) brachte die SGS per Foulelfmeter erneut in Front, doch innerhalb von nur zwei Minuten drehte Vanessa Fudulla (26., 28.) mit einem Doppelpack die Partie für Leipzig. Frederike Kempe (39.) erhöhte noch vor der Pause, erneut Kowalski (51.) und Rieke (59.) sorgten für die Punkteteilung.