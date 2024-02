Frauen-Bundesliga: FC Bayern erobert die Spitze

Die Fußballerinnen von Bayern München haben bei ihrem Start in die Rückrunde der Bundesliga die Tabellenführung erobert. Gegen den SC Freiburg gewann das Team von Trainer Alexander Straus am Montag souverän mit 4:0 (2:0) und bleibt damit ungeschlagen. Am Sonntag hatte der bisherige Spitzenreiter VfL Wolfsburg den Bayern mit einem enttäuschenden 1:1 bei Bayer Leverkusen den Weg zum ersten Platz freigemacht.