Leipzig zu Schiedsrichterinnen: "Qualität im Vordergrund"

In der Debatte um die Einführung von männlichen Schiedsrichtern in der Frauen-Bundesliga sollte für Aufsteiger RB Leipzig "immer die Qualität der Spielleitung im Vordergrund" stehen. "Fehlentscheidungen kommen vor - egal ob Spiele von einem Mann oder einer Frau geleitet werden", teilte Viola Odebrecht, Leiterin der Frauen- und Mädchenabteilung bei den Sachsen, auf SID-Anfrage mit.

Zuvor hatte der Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg die Leistungen der Schiedsrichterinnen in der Frauen-Bundesliga scharf kritisiert und die Öffnung für männliche Unparteiische gefordert. Odebrecht betonte, dass in diesem Fall "die Förderung junger Schiedsrichterinnen in Deutschland nicht vernachlässigt" werden dürfe.