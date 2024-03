Bayern-Frauen: "Wachablösung" sorgt für Zoff

So schnell kann es gehen: Vor zwei Wochen waren es noch die Frauen des FC Bayern , die sich zu einem 2:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt zitterten und so die hauchdünne Tabellenführung vor dem VfL Wolfsburg verteidigten. Die Wölfinnen bezwangen damals mühelos RB Leipzig mit 4:0.

„Wachablösung“ kommt nicht gut in Wolfsburg an

Zwar fügte er auch an, dass der FC Bayern „großen Respekt“ vor Wolfsburg habe, das „enorme Verdienste um den deutschen Frauenfußball“ habe. Doch der Begriff „Wachablösung“ kam gar nicht gut beim Konkurrenten an. Schließlich sei der VfL „die erfolgreichste Mannschaft des zurückliegenden Jahrzehnts“, erwiderte Hendrich. „Angesichts der konstanten Leistungen des Klubs national und international muss das erst einmal jemand nachmachen.“

Das tun sie - noch. 2015, 2016, 2021 und 2023 gewann der FC Bayern immerhin die Deutsche Meisterschaft. Seit 2013 kommen die Wölfinnen auf sieben Titel. Deutlich größer fällt die Diskrepanz im DFB-Pokal aus, in dem der VfL mit zehn Siegen in den vergangenen elf Jahren Abo-Sieger ist. Auch in der Champions League (VfL zweimal Champion) lässt ein Bayern-Erfolg noch auf sich warten.

Effiziente Bayern-Frauen deklassieren Wölfinnen

Im Topduell am Samstag hatte der FC Bayern auch das Spielglück auf seiner Seite. In der ausgeglichenen ersten Halbzeit verlor Wolfsburg bereits seine Abwehrchefin Marina Hegering. Mit Alexandra Popp war eine weitere Leistungsträgerin gar nicht erst dabei. Ein toller Konter über Klara Bühl und Pernille Harder brachte Bayern kurz nach der Pause in Führung. Bühl erhöhte per direkter Ecke.