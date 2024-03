Dedes trainiert TSG-Frauen ab Sommer

Dedes kennt sich in den Frauen-Ligen bestens aus: Von 2019 bis 2022 trainierte er den SV Meppen, mit dem Klub stieg der Coach zweimal in die Bundesliga auf. Im Sommer 2022 wechselte Dedes nach Mannheim. Dort fungiert er seither als Co-Trainer.

"In den vergangenen zwei Jahren konnte ich in Mannheim unter verschiedenen Trainern weitere Erfahrungen sammeln, die mich in meiner persönlichen Entwicklung noch einmal weiter vorangebracht haben", sagte Dedes: "Ich bin dankbar und hoch motiviert, einen so renommierten Klub wie die TSG in der Frauen-Bundesliga trainieren zu können."