DFB-Doppelpack: Eintracht bleibt im Europa-Rennen

Die Nationalspielerinnen Nicole Anyomi und Laura Freigang haben Eintracht Frankfurt in der Bundesliga wieder in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen geschossen.

Die Hessinnen gewannen am Montag zum Abschluss des 17. Spieltags dank der Treffer ihrer Angreiferinnen mit 2:0 (0:0) gegen Werder Bremen.

Anyomi und Freigang treffen für Frankfurt

Anyomi, die erst in der vergangenen Woche ihren Vertrag in Frankfurt bis 2026 verlängert hatte, traf wuchtig zur Führung (50.). Freigang legte zehn Minuten später per Kopf nach. Für beide Stürmerinnen war es der jeweils siebte Saisontreffer.