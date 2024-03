Frauen-Bundesliga blickt auf "Saison voller Rekorde"

Der Aufwärtstrend der Bundesliga der Frauen hat sich in der vergangenen Saison fortgesetzt. In der Spielzeit 2022/23 verzeichnete die deutsche Eliteklasse nicht nur Rekorde bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, sondern auch Höchstwerte bei den Gesamterträgen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in seinem am Donnerstag veröffentlichten Saisonreport bekannt.