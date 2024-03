Hoffenheim besiegt Freiburg und bleibt auf Kurs

Die Spanierin (15., 47.) erzielte ihre beiden Treffer jeweils per Kopf nach einer Ecke von Nationalspielerin Jana Feldkamp. Melissa Kössler (55.) erhöhte auf 3:0 ehe Lisa Karl (68.) und Leela Egli (79.) den SCF wieder heranbrachten. Nicole Billa (80.) erzielte den 4:2-Endstand. Eintracht Frankfurt hat am Montag gegen Werder Bremen (19.30 Uhr/Sport 1/MagentaSport/DAZN) die Chance, wieder auf einen Punkt an die TSG heranzurücken.