Hoffenheim verlängert mit Toptalent Alber

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Offensivspielerin Mara Alber vorzeitig verlängert. Der neue Kontrakt der 18-Jährigen läuft laut Klubangaben bis 2026. Alber gilt als Toptalent, die U20-Nationalspielerin wurde 2022 mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet.

Alber hatte 2022 ihr Debüt in der Bundesliga gefeiert, seit dieser Saison gehört sie fest zum Kader. In der laufenden Spielzeit kam die U17-Europameisterin von 2022 bislang in 17 Partien zum Einsatz und erzielte dabei sechs Treffer.