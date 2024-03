Ohne "Wegducken": Gwinn will FCB zu Titeln führen

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn glaubt an den Gewinn des nationalen Doubles mit Bayern München. "Es ist viel drin", sagte die 24-Jährige im Interview mit dem FCB-Mitgliedermagazin 51: "Das Aus in der Champions League tat weh. Aber wir haben zwei Wettbewerbe, bei denen wir supermotiviert sind und bis zum Ende alles geben werden."

Gwinn will in den entscheidenden Wochen im Klubfußball ebenso als Führungsspielerin vorangehen wie in der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen im Sommer. "Ich möchte Verantwortung übernehmen und das auch verkörpern. Wer sich wegduckt, bewirkt nichts", sagte die Außenverteidigerin, die dabei aus den Erfahrungen aus ihrer Jugend profitiert. "Bis ich mit 16 in die Bundesliga gewechselt bin, war ich immer das einzige Mädchen unter Jungs. Da lernt man, auch mal die Ellenbogen auszufahren und sich durchzusetzen", sagte Gwinn.