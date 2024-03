Trainer-Beben bei RB-Frauen - Coach Saban Uzun muss im Sommer gehen

Die Fußballerinnen von RB Leipzig gehen mit einem neuen Trainer in die kommende Bundesliga-Saison. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird der am 30. Juni auslaufende Vertrag mit Cheftrainer Saban Uzun nicht verlängert. Der 36-Jährige hatte die RBL-Frauen im Juli 2022 übernommen und von der 2. Bundesliga in die Bundesliga geführt.