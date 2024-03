Wolfsburg im Top-Spiel gegen Bayern München ohne Popp

Der VfL Wolfsburg muss am Samstag beim Top-Spiel gegen Tabellenführer Bayern München auf DFB-Kapitänin Alexandra Popp verzichten. Wie Cheftrainer Tommy Stroot am Freitag auf der Pressekonferenz mitteilte, ist die Angreiferin für die Partie am Samstag (17.45 Uhr/ARD, DAZN, MagentaSport) keine Option. Knieprobleme plagen die 32-Jährige seit der 1:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Freitag.