Frauen-Bundesliga & 2. Liga LIVE bei SPORT1: Die wichtigsten Termine fürs Saisonfinale

Spätestens jetzt ist die heiße Phase im Profi-Fußball eingeläutet. Nur noch wenige Spieltage sind es bis zum Saisonende - und SPORT1 ist mittendrin.

{ "placeholderType": "MREC" }

Denn sowohl in der Frauen-Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga der Männer überträgt der Sender noch einige Topspiele exklusiv, die noch große Auswirkungen in der Tabelle haben können.

In der Frauen-Bundesliga könnte SPORT1 Live dabei sein, wie die Frauen des FC Bayern einen weiteren großen Schritt in Richtung Titel machen. Die Münchnerinnen haben aktuell sieben Zähler Polster auf Verfolger Wolfsburg und wollen diesen Vorsprung mit einem Heimsieg gegen Werder Bremen halten.

In der Woche zuvor steht der 1. FC Köln bei der TSG Hoffenheim durchaus unter Druck. Die Kölnerinnen liegen in der Tabelle zwei Zähler vor dem 1. FC Nürnberg auf dem ersten Abstiegsplatz.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Termine für die Frauen-Bundesliga:

15. April (18. Spieltag): Hoffenheim – Köln

Hoffenheim – Köln 22. April (19. Spieltag): Bayern – Werder Bremen

Bayern – Werder Bremen 6. Mai (20. Spieltag): noch offen

noch offen 13. Mai (21. Spieltag): noch offen

noch offen 20. Mai (22. Spieltag): noch offen

HSV in der 2. Liga unter Druck

Doch auch in der 2. Liga der Männer dürfen sich Fans noch auf einige Highlights freuen. Alle Spieltage sind bereits terminiert, und so steht auch schon fest, in welchen Stadien SPORT1 am Samstagabend jeweils Live dabei ist.

Besonders brisant dürften vor allem zwei Begegnungen sein, die eine große Bedeutung im Aufstiegsrennen haben. Am 20. April empfängt der HSV am 30. Spieltag die Nord-Rivalen von Holstein Kiel.

Der HSV, aktuell als Vierter mächtig unter Druck, braucht gegen den Tabellenzweiten aus Kiel dringend einen Heimsieg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am 33. Spieltag könnte es dann in Kiel zum großen Krimi kommen. Denn die Nordlichter als Zweiter treten im eigenen Stadion gegen Fortuna Düsseldorf an. Die Rheinländer sind als Dritter direkter Verfolger - ein Sieg in diesem Topspiel dürfte für beide Gold wert sein.

Die Termine für die 2. Liga: