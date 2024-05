Cerci wechselt von den FC-Frauen nach Hoffenheim

"Selina besticht durch ihre Schnelligkeit, Abschlussqualität und ihren Torinstinkt, was sie zu einer kompletten Angreiferin macht", sagte Stephan Lerch, sportlicher Leiter und bis Sommer Cheftrainer der TSG. Cerci, zweimalige A-Nationalspielerin, erzielte in der Bundesliga in bislang 65 Einsätzen 30 Tore.