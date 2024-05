Pätzold trainiert Leverkusen-Frauen ab Sommer

Roberto Pätzold tritt im Sommer bei Bayer Leverkusen die Nachfolge von Robert de Pauw als Trainer der Bundesliga-Fußballerinnen an. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erhält der 44-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Leverkusen ist Pätzolds erste Station im Frauenfußball. Bis November 2022 hatte er zuletzt in der österreichischen 2. Männer-Liga für den FC Admira Wacker gearbeitet. Die Trennung von de Pauw nach der laufenden Saison hatte der Tabellensechste Mitte März verkündet.

Pätzold war zuletzt in Österreich als Coach tätig

"Wir haben einen Trainer mit Erfahrung in der Ausbildung von Spielerinnen und Spielern gesucht, aber auch mit der Erfahrung, auf hohem Niveau Ergebnisse erzielen zu müssen. In Roberto haben wir jemanden gefunden, der den Spagat zwischen diesen Bereichen kennt", sagte Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-Frauen, über den früheren Stützpunkt-Koordinator des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Pätzold freut sich auf seine kommende Aufgabe: „Der Frauenfußball insgesamt entwickelt sich enorm und hat in Leverkusen in allen Bereichen ein hohes Maß an Professionalität. Ich bin sehr motiviert, gemeinsam mit dem Team und den Verantwortlichen hier etwas Nachhaltiges zu bewegen.“ Wer den Trainerstab ergänzt, ist laut Klub noch offen.