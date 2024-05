Bayern-Meisterfeier am Marienplatz

Wolfsburg feiert am Pfingstmontag

Vizemeister VfL Wolfsburg feierte den Saisonabschluss bereits am Pfingstmontag nach dem 6:0 am letzten Spieltag über SGS Essen. Die Stadt ehrte die Pokalsiegerinnen mit einem Eintrag ins Goldene Buch und einer feierlichen Medaillenübergabe. Der VfL hatte am 9. Mai das Pokalfinale in Köln gegen die Bayern mit 2:0 gewonnen.