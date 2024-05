Stephan trainiert Frauen von RB Leipzig ab Sommer

Die Fußballerinnen von RB Leipzig werden ab Sommer von Jonas Stephan trainiert. Der 32 Jahre alte Fußballlehrer war zuletzt in der U19-Bundesliga Nord/Nordost bei Eintracht Braunschweig tätig. In Leipzig tritt Stephan nach der Saison die Nachfolge von Saban Uzun an, dessen Vertrag nicht verlängert worden war.