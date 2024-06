Hrubesch spornt Freigang an: "Da geht mehr"

Das Rückspiel in der EM-Qualifikation am Dienstag (18.00 Uhr) in Polen wird für die Wackelkandidatinnen wie Freigang zur letzten Bewährungschance. 18 Spielerinnen darf Horst Hrubesch nach jetzigem Stand nur mitnehmen zu den Sommerspielen in Frankreich (25. Juli bis 11. August), bis Anfang Juli muss der Kader stehen.