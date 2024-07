Leverkusen holt chinesische Nationalspielerin Shen Menglu

Die Allrounderin soll vor allem auf der Außenbahn zum Einsatz kommen. "Sie bringt viel taktische Flexibilität in der Defensive, vor allem aber auch in der Offensive mit", sagte Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-Frauen. Shen hatte zuletzt in Celtics Double-Saison in 27 Saisonspielen vier Treffer erzielt.