Bayern München verleiht Baijings an Aston Villa

Meister Bayern München leiht die niederländische Nationalspielerin Jill Baijings in der kommenden Saison an den englischen Erstligisten Aston Villa aus. Nach 19 Pflichtspiel-Einsätzen in ihrer ersten Saison soll die Mittelfeldspielerin „in einer der besten Ligen der Welt Spielpraxis sammeln“, erklärte Bayern-Direktorin Bianca Rech.