Nationalspielerin Gwinn bleibt den Bayern treu

Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn bleibt Bayern München treu. Die Rechtsverteidigerin hat ihren Vertrag beim Meister vorzeitig bis Juni 2027 verlängert. „Ich musste gar nicht lange überlegen. Ich fühle mich unfassbar wohl hier und ich glaube, dass das der Ort ist, an dem ich mich am besten und am authentischsten weiterentwickeln kann“, sagte die 25-Jährige: „Ich bin in einem super Umfeld, in dem mir die tägliche Arbeit alles gibt, was ich brauche.“