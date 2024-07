Wolfsburg holt Norwegerin Kielland

Die 21-Jährige sorgte mit SK Brann Bergen in der Vorsaison in der Champions League für Furore.

Der VfL Wolfsburg hat Mittelfeldspielerin Justine Kielland verpflichtet. Die 21-Jährige kommt vom norwegischen Erstligisten SK Brann Bergen und erhält beim DFB-Pokalsieger einen Vertrag bis 2027. Das teilte der Bundesligist am Montag mit.

"Justine hat mit Brann Bergen eine tolle Saison in der Champions League gespielt", sagte Wolfsburgs Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass sie sich schnell an das Niveau in der Frauen-Bundesliga gewöhnen und eine wichtige Verstärkung für unser zentrales Mittelfeld werden wird."